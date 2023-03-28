О какой болезни говорит бессонница

У психиатра для вас плохие новости

Беспокойство во время сна и повышенная тревожность говорят о том, что настала пора обратиться за помощью к специалистам. По словам психиатра, заслуженного врача России Николая Говорина, все определяется уровнем развития личности – чем образованнее человек, тем глубже осознает собственные психологические проблемы.

"Это зависит от того, как хорошо у человека развито самопознание, понимание характера, значение собственных психологических особенностей", – указывает медик.

Помощь профессионалов требуется при нарушении привычного ритма жизни и сна, тревоги и беспокойства, которые мешают жить без конкретных, на первый взгляд, оснований.

"Очень часто эти тревожные расстройства являются самыми частыми видами нарушений, которые лишают способности выполнять привычную работу, радоваться жизни, трудиться. Главные симптомы – это нарушение сна, сниженное настроение, тревога, навязчивость, когда человек вынужден выполнять какие-то ритуализированные действия, чтобы снять это напряжение", – подчеркнул специалист.

У трети населения, указывает психиатр, имеются пограничные, невыраженные, легкие, нервные психические расстройства. Из этого числа имеется треть тех, кто не может выйти самостоятельно из подобной ситуации, уточняет "Радио 1".