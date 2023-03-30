Диетолог раскрыл невероятную пользу отказа от сахара

Диетолог раскрыл невероятную пользу отказа от сахара
Melissa Erichsen/www.globallookpress.com

Первые дни и даже недели после прекращения употребления сахара будут сопровождаться острым ощущением дискомфорта. Однако такие испытания стоят своего – вы избавитесь от продукта, от которого испытывали практически наркотическую зависимость, указал диетолог Михаил Гинзбург.

Первые симптомы – тревога, дискомфорт и понижение настроения, а также общая неудовлетворенность питанием. Необходимо продержаться несколько дней – организм успеет адаптироваться и человек начнет ощущать положительный эффект.

"После отказа от сахара улучшается сон, повышается настроение, уходит тревога, снижается давление. Можно заметить нормализацию уровня липидов в крови и некоторое снижение веса. Хотя можно и не заметить, но в целом долгоиграющие эффекты отказа от сахара все положительные", – указывает эксперт.

о временем вы ощутите, как непривычен вкус обычной еды – он c выразительнее и приятнее.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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