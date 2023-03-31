Как избавиться от желания поспать днем

Если времени для сна не хватает, сколько бы вы ни спали - с организмом что-то не так

Желание постоянно поспать означает, что организм "кричит" о помощи. На то есть несколько причин, и главная из них – авитаминоз, указала нутрициолог Екатерина Багаева.

За зимний сезон у организма человека истощается запас магния, железа, витаминов группы В и D. Здесь необходимо восстанавливать дефицит и понимать, что все витамины не могут усвоиться мгновенно – несколькими стаканами их не усвоить.

"Поэтому проверять уровень витаминов в организме нужно по назначению врача. Преимущественно этим занимаются нутрициологи", – уточнила специалист.

Еще одна из причин – питание. Организм устроен так, что желание поспать после еды говорит о том, что мы съели вовсе не то, что нам требовалось.

"Это защитная реакция, организм тратит на это очень много сил и хочет выключить человека, чтобы переварить еду. Обратите внимание, от чего вы чувствуете себя нехорошо, а что переваривается легче", – рекомендует медик.