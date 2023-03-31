Как похудеть к лету всего за два месяца

Как похудеть к лету всего за два месяца
Galina Barbieri/www.globallookpress.com
Меняйте пищевые привычки

Разгрузочные дни, при которых снижается общая калорийность вашего рациона, помогает сбросить вес на пять килограммов – если вы сокращаете норму калорий в два раза, указывает врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко. 

В разгрузочные дни необходимо сочетание как свежих, так и тушеных овощей с мясом, рыбой и морепродуктами. Не ленитесь готовить супы. 

"Не ограничивайтесь одной водой, не забывайте про еду. Отдайте предпочтение листовым салатам, также можно есть лёгкий белок, например, креветки и нежирную рыбу. Такой рацион улучшает отток желчи, ферментативную активность организма и помогает пищеварению", – говорит Инна Кононенко. 

После разгрузочного дня не стоит набрасываться на все лакомства подряд – иначе в диете не будет совершенно никакого смысла. Начинайте утро с овощного салата и на время откажитесь от "молочки" – кефира, ряженки и творога, из-за которых в организме скапливается жидкость.

"Лучше не есть фрукты, бананы и яблоки заменить ягодами, убрать из рациона хлебопекарные изделия, макароны, даже твёрдых сортов, и заменить их на крупы, гречку и овсянку – это отличный вариант для завтрака. Ешьте помидоры, огурцы, кабачки, перец", – рекомендует специалист.

Источник: Почему болит ✓ Надежный источник
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