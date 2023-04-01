Внук 102-летней женщины раскрыл ее секрет долголетия

Внук 102-летней женщины раскрыл ее секрет долголетия
Фото: www.unsplash.com
На второй сотне лет американка чувствует себя прекрасно

Люди, сумевшие отметить вековой юбилей, всегда вызывают у окружающих восхищение и неподдельный интерес. Многие хотят понять, в чем заключается секрет долголетия счастливчиков. Внук американки Милдред Мелли рассказал, какого подхода к жизни придерживается его 102-летняя бабуля.

Мужчина уверен, что главный секрет ее дорогой родственницы заключается в том, что она никогда ни на что не жалуется и в целом старается не пускать в свою жизнь негативные эмоции. Бабуля любые жизненные испытания принимает с улыбкой, что помогает ей сохранять нервы в порядке. Это самым благотворным образом влияет на состояние здоровья и продолжительность жизни.

Сама американка заявила, что считает самым важным в жизни стараться ладить с окружающими, с пониманием относиться к их особенностям и на все смотреть с позитивом. Такой подход делает человека счастливым и помогает ему сохранять внутренний баланс и гармонию.

Не зря говорят, что все беды и болезни от нервов. Важно, чтобы психологическое состояние человека было стабильным и спокойным.

Источник: Whittier Daily News ✓ Надежный источник
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