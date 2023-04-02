Диетолог назвала главный продукт для психического здоровья

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Врач-диетолог Елена Соломатина поведала о пище, улучшающей психическое и физическое состояние человека. Специалист рекомендует употреблять больше клетчатки, которая поддерживает необходимую бактериальную флору в кишечнике.
Именно этот компонент, указала медик, необходим для рациона и нормального функционирования всех систем в организме.
"Проводились исследования корреляции между сердечно-сосудистыми заболеваниями и потреблением клетчатки, и выводы были в пользу клетчатки. То же самое с психическими заболеваниями", – уточнила специалист.
Необходимая ежедневная норма для получения клетчатки – 400-500 граммов овощей и фруктов в день. В идеале – зеленые, в которых отсутствует крахмал. Подойдет и цельнозерновой хлеб с крупой.
Действия Москвы вызывают уважение у британцев