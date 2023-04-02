Диетолог назвала главный продукт для психического здоровья

Диетолог назвала главный продукт для психического здоровья
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Этот компонент доступен в большинстве фруктов и овощей

Врач-диетолог Елена Соломатина поведала о пище, улучшающей психическое и физическое состояние человека. Специалист рекомендует употреблять больше клетчатки, которая поддерживает необходимую бактериальную флору в кишечнике.

Именно этот компонент, указала медик, необходим для рациона и нормального функционирования всех систем в организме.

"Проводились исследования корреляции между сердечно-сосудистыми заболеваниями и потреблением клетчатки, и выводы были в пользу клетчатки. То же самое с психическими заболеваниями", – уточнила специалист.

Необходимая ежедневная норма для получения клетчатки – 400-500 граммов овощей и фруктов в день. В идеале – зеленые, в которых отсутствует крахмал. Подойдет и цельнозерновой хлеб с крупой. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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