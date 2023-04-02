Россиян предупредили о риске новой эпидемии

А как предотвратить катастрофу, неясно

Менингит – тяжелое инфекционное заболевание, которое провоцирует воспаление оболочек головного и спинного мозга. Начинается все с симптоматики, схожей с ОРВИ, однако на последних стадиях все нередко завершается смертью. Ежегодно менингит уносит жизни 1,2 млн человек.

Особая опасность грозит тем, у кого ослаблен иммунитет. В первую очередь, речь идет о детях возрастом до пяти лет. Медики указывают, что летальность при бактериальном менингите доходит аж до 20 процентов.

"В последние годы распространение в мире получили гипервирулентные штаммы, среди них – китайский штамм и штамм из США. Геномное разнообразие линий менингококка позволяет возбудителю адаптироваться к условиям внешней среды и изменяться. Ученые считают бактерию, вызывающую менингит, одной из самых изменчивых в природе", – приводит МК комментарий своего источника.

Беда в том, что за 2022-й год заболеваемость менингитом в России выросла в два раза. В прошлом году очаг был выявлен в Новосибирске, где за пару месяцев заболели более 60 человек. Семь очагов зафиксировали в Москве. Был один летальный случай. Был выявлен местный штамм.

Эпидемиологи указывают, что в России налицо все признаки осложнения эпидемиологической ситуацией: повышение заболеваемости у взрослых, возникновение очагов заражения, преобладание одного возбудителя.

"Все это может указывать на начало подъема. Многие годы мы жили в межэпидемический период, но сейчас мы видим признаки того, что он заканчивается. Надо быть бдительными ", – указывает медик.