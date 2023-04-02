Доктор Мясников назвал самое опасное "кошачье" заболевание для людей

Любителям поиграть с котятами нужно быть осторожнее

От любимой кошки можно легко подхватить такие болезни, как бартонеллез и токсоплазмоз, указал теледоктор Александр Мясников. Первый передается от питомца после укуса или царапины – как правило, с такими рисками с высокой долей вероятности могут столкнуться те, кто любит поиграть с котятами.

Основные симптомы – повышение температуры и расширенные лимфоузлы. Как правило, все проходит через несколько дней. Медик напоминает: во избежание токсоплазмоза необходимо менять лоток кошке каждый день.

Для многих кошачья шерсть с частичками эпителия являются аллергенами – вне зависимости от того, завел ли человек сфинкса или длинношерстную кошку. Чтобы избежать повышенной чувствительности к аллергенам, ребенка нужно приучать к контакту с животными с раннего детства.