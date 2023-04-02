Доктор Мясников назвал самое опасное "кошачье" заболевание для людей

Доктор Мясников назвал самое опасное "кошачье" заболевание для людей
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Любителям поиграть с котятами нужно быть осторожнее

От любимой кошки можно легко подхватить такие болезни, как бартонеллез и токсоплазмоз, указал теледоктор Александр Мясников. Первый передается от питомца после укуса или царапины – как правило, с такими рисками с высокой долей вероятности могут столкнуться те, кто любит поиграть с котятами. 

Основные симптомы – повышение температуры и расширенные лимфоузлы. Как правило, все проходит через несколько дней. Медик напоминает: во избежание токсоплазмоза необходимо менять лоток кошке каждый день.

Для многих кошачья шерсть с частичками эпителия являются аллергенами – вне зависимости от того, завел ли человек сфинкса или длинношерстную кошку. Чтобы избежать повышенной чувствительности к аллергенам, ребенка нужно приучать к контакту с животными с раннего детства.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин успешно выдавливает Запад с главного фронта СВО - Express

Действия Москвы вызывают уважение у британцев

В США вынесли приговор армии Украины: "это тяжело!"

Всушникам не позавидуешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей