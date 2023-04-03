Какие шампуни категорически нельзя покупать в магазине

Они могут приводить к развитию смертельных заболеваний

Врач-онколог Игорь Самойленко утверждает, что некоторые виды шампуней способны провоцировать развитие раковых опухолей. В первую очередь это связано сналичием в них бензола. Как правило, его добавляют в сухие шампуни.

Медик утверждает, что по своей сути вещество является сильным канцерогеном. В зависимости от того, с какой поверхностью у него происходит контакт, бензол может провоцировать появление рака в организме человека.

Вещество летучее, поэтому при вдыхании оно будет воздействовать на дыхательные пути. Если оно будет постоянно попадать на кожу, то на ней начнут развиваться новообразования.

Специалист предупредил, что лучше сократить по максимуму влияние концерогенов на организм. И если на шампуне написано, что в его состав входит бензол, использовать такое средство не стоит.