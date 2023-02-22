Сергей Собянин расширил число получателей кредитной поддержки среди промышленных предприятий

Сергей Собянин расширил число получателей кредитной поддержки среди промышленных предприятий
Сергей Собянин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Столица вносит свой вклад в расширение технологического потенциала для отечественной экономики

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сформулировал задачу по расширению технологического потенциала для отечественной экономики, поручив разработать необходимые мощности. Москва же, как крупнейший научный и инновационный центр России, призвана сыграть одну из ведущих ролей в решении поставленной задачи, указал мэр столицы Сергей Собянин.

Как указал в своем телеграм-канале градоначальник, столичным предприятиям будет гораздо проще получать льготные инвестиционные объекты. Власти больше не станут требовать данных по объему выручки от деятельности в промышленном и производственном секторе, а также численности персонала за предыдущие годы. Основное ключевое требование – соблюдение срока ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры.

"В программу льготного кредитования можно включить не только создание и реконструкцию производственных мощностей, но и благоустройство территории предприятий. Также льготные кредиты теперь доступны для организаций оборонно-промышленного комплекса", – указал мэр Москвы.

Собянин отметил, что такие шаги привлекают дополнительные инвестиции для модернизации текущих мощностей, что, в свою очередь, и дает доступ к созданию новых производств.

Программа льготного кредитования, утвержденная в 2022-м году, стала дополнением к федеральном мерам поддержки бизнеса по  промышленной ипотеке. Ставка в 2022 году была снижена до 3 процентов, максимальный размер займа увеличили в три раза – до 3 млрд рублей. Срок кредитования – до трех лет.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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