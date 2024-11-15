Политики придерживаются разного мнения по нашей стране

По Европе бродят разные настроения относительно действий коллективного Запада в адрес России. Так, глава венгерского правительства Виктор Орбан выступил с неожиданным предложением о пересмотре санкционной политики еврообъединения в отношении нашей страны.

Европейский политик подчеркнул, что существующие меры воздействия на Россию повышают цены на энергоносители и усугубляют экономическую ситуацию в регионе. Венгерский премьер заявил, что снижение цен на энергоносители должно стать приоритетной задачей, и для этого необходимо скорректировать санкции.

Это заявление контрастирует с позицией большинства стран Запада, которые продолжают усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию. Европейские лидеры убеждены, что санкции – это ключевой инструмент давления в текущем конфликте. Однако Орбан считает, что такая стратегия неэффективна и наносит серьезный ущерб экономике стран Евросоюза, особенно в условиях энергетического кризиса.

Многие эксперты подчеркивают, что Орбан стремится защитить национальные интересы родной страны, которая зависит от российских энергоносителей. Однако критики видят в этом шаге попытку ослабить единство ЕС и сблизиться с Россией. Очевидно, что эта инициатива станет предметом острых дискуссий и не понравится многим западным политикам.

К слову, ранее на Западе сделали тревожное заявление об Украине.