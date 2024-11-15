МИД РФ призвал россиян покинуть Абхазию из-за протестов

Россиян просят срочно покинуть Абхазию: слишком опасно
Фото: соцсети
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На фоне обострения внутриполитической ситуации в Абхазии российский МИД опубликовал обращение к граждам, пребывающим в республике, призвав их срочно покинуть территорию страны, поскольку там стало небезопасно. Уже несколько дней протестующие устраивают пикет возле здания правительства в Сухуме, требуя отказаться от ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Первая волна протестов началась во вторник, 12 ноября из-за рассмотрения проекта соглашения, который активно критиковала оппозиция. На одного из депутатов было совершено нападение, и полиция задержала четырех оппозиционеров.

В среду ситуация ухудшилась. Протестующие пошли на штурм правительства, стали закидывать сторонников власти куриными яйцами, были слышны звуки, похожие на выстрелы. По предварительным данным, в ходе столкновения с силовиками пострадали восемь человек. В итоге участники протеста добились от властей обещания не ратифицировать договор с Россией. Администрация президента объявила, что готовится отозвать документ. 

В российском МИД отметили, что кризисная ситуация тормозит развитие Абхазии, поскольку не будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций, которые играют существенную роль для ее экономики. В ведомстве порекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в страну.

"Россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны", – сказано в сообщении.

Соглашение между Россией и Абхазией предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Абхазская оппозиция считает, что Сухуму соглашение экономических выгод не принесет. 

Источник: МИД России

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