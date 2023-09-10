В Москве на выборах мэра проголосовали более 3 млн человек

В Москве на выборах мэра проголосовали более 3 млн человек
Фото: Тихонова Пелагия / АГН "Москва"
Выборы проходят в штатном режиме

На выборах мэра Москвы проголосовали уже около 3 млн человек. Жители столицы имеют возможность проголосовать разными способами – либо очно на избирательных участках, либо при помощи онлайн-голосования, из любой точки России. 

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдениями за выборами Вадима Ковалева, горожане чаще выбирают формат дистанционного электронного голосования.

"Москвичи делают свой выбор онлайн и на участках – в частности, с помощью терминалов электронного голосования. Всего на выборах проголосовало уже почти 3 миллиона человек", 

– подчеркнул Ковалев. 

По его словам, выборы проходят в спокойном режиме. О том, как обстоят дела на участках, в штабе узнают от наблюдателей на местах и видеонаблюдателей, находящихся в штабе и в режиме 24/7 контролирующих ход голосования.

В свою очередь, видеонаблюдатель Полина Лисицына рассказала, что за два с половиной дня нарушений не было зафиксировано. Имеющиеся нарушения в основном носят технический характер – неправильное расположение или установка камер видеонаблюдения.

Но это быстро корректируют на местах, сразу же после наших сообщений",

– подчеркнула она.

Голосование закончится 10 сентября в 20:00 по московскому времени. Это касается и работы электронных систем, и личного участия горожан на участках. 

Источник: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ✓ Надежный источник
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