Почти 3,3 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

В столице завершился третий - и последний - день голосования

В Москве завершилось трехдневное голосование на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО. Как рассказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, по состоянию на 20:00 мск свои голоса отдали почти 3,3 млн избирателей.

Большая часть москвичей приняли участие в электронном голосовании. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев подчеркнули, что голоса этих москвичей надежно защищены современными технологиями.

"Избирателей онлайн стало еще больше, потому что технология удобная, используется в Москве четвертый год и уже стала нормой", – отметил он.

В 20:15 в Мосгоризбиркоме состоялась процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования и начался подсчет голосов. Кроме того, сразу после завершения голосования стартовала процедура подсчета бумажных бюллетеней на избирательных участках.

За ходом голосования следили свыше 11 тысяч наблюдателей. Кроме того, происходящее отслеживали из видеоцентра штаба. По словам Вадима Ковалева, на участках и онлайн все прошло без нарушений.

"Штаб не направил ни одного письма о них в Московскую городскую избирательную комиссию. Однако штаб не заканчивает свою работу до тех пор, пока не будут подведены финальные результаты выборов", – заявил он.

Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО проходили в столице в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Избиратели могли отдать свой голос онлайн, а также придя на избирательный участок. В этом году на участках работали специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени. Кроме того, москвичам был доступен и традиционный способ голосования с помощью бумажных бюллетеней.