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Сергей Собянин направил поздравление Андрею Воробьеву, который решением большинства жителей Московской области остался во главе региона.
"Поздравляю Андрея Юрьевича Воробьёва с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области",
– написал Собянин в своем телеграм-канале. Столичный градоначальник отметил, что Москву и Подмосковье связывают не только общие рельсы МЦД и автодороги, но и "узы родства и дружбы миллионов людей".
"Будем и дальше вместе, по-соседски обустраивать наш общий дом",
– предложил Сергей Собянин, который также одержал победу на состоявшихся 8-10 сентября 2023 года выборах мэра Москвы.
Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что Собянин обогнал других кандидатов на пост мэра столицы абсолютно во всех районах города.
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