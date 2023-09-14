Мэр Москвы отметил тесную связь между столицей и Подмосковьем

Сергей Собянин направил поздравление Андрею Воробьеву, который решением большинства жителей Московской области остался во главе региона.

"Поздравляю Андрея Юрьевича Воробьёва с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области",

– написал Собянин в своем телеграм-канале. Столичный градоначальник отметил, что Москву и Подмосковье связывают не только общие рельсы МЦД и автодороги, но и "узы родства и дружбы миллионов людей".

"Будем и дальше вместе, по-соседски обустраивать наш общий дом",

– предложил Сергей Собянин, который также одержал победу на состоявшихся 8-10 сентября 2023 года выборах мэра Москвы.

Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что Собянин обогнал других кандидатов на пост мэра столицы абсолютно во всех районах города.