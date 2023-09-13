Собянин: Московский урбанфорум стал главным летним фестивалем столицы

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Более месяца в столице проходил проходил Московский урбанистический форум, впервые ставший объдинением сразу четырех площадок: "Зарядья", Гостиного Двора, выставочного зала "Манеж" и "Лужников".
За это время МУФ посетили более 7,5 миллиона человек. Он стал ключевым летним фестивалем Москвы, которые подготовил жителям и гостям столицы ярчайшую познавательную культурно-развлекательную программу, указал мэр города Сергей Собянин.
Программа МУФ включала порядка 350 мероприятий, включая спорт, развлечения и культурную сферу. Ключевые события – концерты ко Дню Государственного флага и Дню города. 22 августа на Большой спортивной арене выступили легендарные исполнители русского рока, а 9 сентября на арене "Лужников" организовали мини-версию Москвы с проспектами, реками и парками.
По пятницам и субботам у Малой спортивной арены проходили ночные дискотеки с популярными артистами и диджеями.
А городские театры и музыкальные фестивали представили свои спектакли и программы. С аншлагами прошли 48 представлений циркового дивертисмента "Улочки Московские".
Желающим также рассказали о развитии туристической отрасли столицы. В пространстве "Почувствуй город" проходили разнообразные квесты викторины и увлекательные игры. Многие смогли побольше узнать о городских профессия, опробовав их на VR-тренажерах – и даже подать заявку на стажировку в правительстве города.
МУФ, подчеркнул Собянин, стал главным летним фестивалем столицы с разнообразной программой.
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