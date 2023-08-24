На МУФ-2023 отметь день рождения столичных центров "Мои Документы"

Московский урбанистический форум проводится в российской столице уже в 12 раз и в 2023 году станет самым масштабным за всю историю. Он стартовал 1 августа и продлится до 10 сентября Жителей и гостей многомиллионного мегаполиса ждет огромное количества мероприятий на крупнейших площадках города: в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".

К примеру, 24 августа в Гостином Дворе в рамках МУФ-2023 отметят день рождения столичных центров "Мои Документы". На празднование приглашены более ста детей сотрудников центров госуслуг. Маленьких москвичей ждут масштабная мультимедийная выставка, экскурсии и подарки.

Однако главным события праздничного дня станет выступления популярного российского певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Молодой артист является одним из самых востребованных звезд отечественной эстрады. Миллионы граждан восхищаются его творчеством и патриотическими взглядами.

Дети сотрудников смогут ознакомиться с экспозициями Московского урбанфорума в Гостином Дворе, посвященным развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других важнейших сфер российской столицы столицы.

Юные гости МУФ-2023 заберут с собой не только хорошее настроение, но и игрушку-набор – сотрудника центров госуслуг. К слову, 88 представителей центров "Мои документы" сегодня трудятся в Гостином Дворе. Организаторы форума по праву называют их "амбассадорами искреннего сервиса".