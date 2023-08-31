Сводный хор "Московского долголетия" выступит со новой программой на Мосурбанфоруме в "Зарядье"

Присоединиться к коллективу могут все желающие пенсионеры

6 сентября на Московском урбанистическом форуме выступит большой сводный хор "Московского долголетия" с новой концертной программой из советских и современных популярных песен.

Творческий коллектив проекта насчитывает порядка 1000 участников. За год он приобрел у москвичей популярность. Хористы – постоянные участники столичных фестивалей и мероприятий. На этот раз они дадут концерт, посвященный празднованию Дня города Москвы.

Концерт могут посетить все желающие. Выступление начнется в 17:00 в большом амфитеатре.

Известно, что хор разделен на 22 группы – для удобства в репетиции с профессиональными хормейстерами. Коллектив целое лето готовился к праздничному концерту – участники занимались разучиванием единого репертуара, успели провести за сезон шесть сводных репетиций и даже поработать с хореографом.

К коллективу могут присоединиться все желающие жители столицы старшего поколения.