На Мосурбанфоруме в Гостином дворе в выходные пройдут концерты и мастер-классы

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Посетители Московского урбанфорума в Гостином Дворе смогут послушать на предстоящих выходных лекцию семейного психолога Марка Бартона, поработать над речевым имиджем по методике Седы Каспаровой, а также посетить концерт дирижера Юрия Башмета. Вход свободный.
26 августа в Москве пройдет лекция Бертона, который является популярным психологом и семейным консультантом. На него подписаны миллионы человек. Тем же днем выступит пианистка Валентина Лисица, чей канал с исполнениями мировой классики набрал 300 млн просмотров на YouTube.
Ключевое культурное событие в Гостином дворе в субботу завершит уже Башмет – состоится музыкальный вечер с камерным ансамблем "Солистов Москвы" – под его руководством
А 27 августа в большом зале "Москва" Седа Каспарова проведет дискуссию "Как получить от жизни свое?". Слушателям расскажут, что нужно сделать для определения целей, преодоления страхов и ограничений, прокачки навыков общения и раскрытия новых горизонтов.
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