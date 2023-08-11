Деловая программа Московского урбанфорума пройдет 24 и 25 августа в "Зарядье"

Посетить мероприятие приглашаются все желающие

"Москва-2030. Город, устремленный в будущее" – такова главная тема деловой программы XII Московского урбанистического форума (МУФ). Мероприятие состоится на площадке концертного зала "Зарядье" 24 – 25 августа 2023 года.

Ожидается, что в программе примут участие более семи тысяч профессионалов и экспертов сферы городского развития, в том числе предприниматели, архитекторы, девелоперы, представители органов власти.

"Участники сессий обсудят тренды в урбанистике, поговорят о том, почему города остаются конкурентоспособными, обменяются идеями, как сделать их еще более комфортными",

– сообщили в пресс-службе форума, указав, что основной упор будет сделан на эффекты мегапроектов столицы, которые закладывают основу для ее устойчивого развития.

При этом организаторы приглашают на мероприятия всех москвичей, кому интересны различные темы развития мегаполиса, от адаптации к климатическим изменениям до цифровой трансформации города. Горожане, которые не смогут посетить "Зарядье" в дни деловой программы лично, смогут наблюдать за происходящим онлайн: в этом году будет организована интернет-трансляция всех сессий.

МУФ – 2023 проходит на четырех крупных площадках Москвы: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", ЦВЗ "Манеж" и Гостином Дворе. Мосурбанфорум продлится до 10 сентября. О том, какую познавательную и развлекательную программу представят гостям форума в Гостином дворе в ближайшие выходные, "Утро" писало ранее.