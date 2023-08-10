Опубликована программа Московского урбанфорума в Гостином Дворе на выходные

Опубликована программа Московского урбанфорума в Гостином Дворе на выходные
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Посетителей приглашают на творческие встречи, мастер-классы, спектакли, квесты

Гостей Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе во вторые выходные августа ждет большая культурная и познавательная программа. Интересно будет и взрослым, и детям. Вход на мероприятия бесплатный.

В субботу, 12 августа, в малом зале Гостиного Двора ведущие эксперты и популярные блогеры обсудят деликатные темы мужского и женского здоровья и дадут полезные и обоснованные с точки зрения медицины советы, как поддержать красоту без ущерба для самочувствия.

Во второй половине дня запланирована творческая встреча с народным артистом РФ певцом Стасом Михайловым. Он ответит на вопросы зрителей, а также исполнит любимые песни. 

В воскресенье, 13 августа, состоятся лекции, посвященные долголетию, генетике, пользе арттерапии. В 16:00 пройдет лекция "Культурный ЗОЖ", в ходе которой эксперты обсудят, какие здоровые привычки существовали в разных культурах и эпохах. Специальный гость – стендап-комик, резидент шоу Comedy Club на ТНТ Андрей Бебуришвили.

Детям в субботу артисты театра Булгаковский дом покажут спектакль "Мэри Поппинс". В воскресенье театр Терезы Дуровой представит музыкально-пластическое представление с интерактивными элементами "Букашки. Фантазия!".

На площадке Гостиного Двора детишки также смогут поиграть в квидич, похимичить своими руками, поучаствовать в различных интерактивных шоу и квестах. Подробную программу можно посмотреть на сайте форума.

Московский урбанфорум продлится до 10 сентября. Мероприятия запланированы на четырех крупных площадках Москвы: Гостином Дворе, Зарядье, Лужниках и в ЦВЗ "Манеж".

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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