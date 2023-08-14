Раздел выставки "Станция Манеж" открылся на сайте Московского урбанфорума

Раздел выставки "Станция Манеж" открылся на сайте Московского урбанфорума
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Мероприятие продлится до 10 сентября

Выставка "Станция Манеж" активно готовится к открытию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Мосурбанфорум в этом году задействовал сразу четыре крупнейших выставочных площадки столицы: Гостиный Двор, "Лужники", парк "Зарядье" и Центральный выставочный зал "Манеж". Везде своя программа. Экспозиция в "Манеже" будет посвящена городскому транспорту. Совсем скоро ЦВЗ распахнет двери для гостей МУФ, а пока можно изучить график мероприятий на официальном сайте Московского урбанфорума.

"Пользователям уже доступны новости о выставке, а вскоре будет опубликовано расписание лекций, мастер-классов, дискуссий, а также программа выступлений популярных спикеров. Всего запланировано более 100 мероприятий",

– сообщили в пресс-службе МУФ.

Посетители "Станции Манеж" смогут оценить масштабы таких городских мегапроектов, как Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Большая кольцевая линия метро, а также получат возможность заглянуть в будущее столичного транспорта.

Перед посетителями Манежа выступят известные актеры, телеведущие и блогеры. Урбанисты и эксперты транспортной отрасли расскажут, как организована работа транспорта в городе, и ответят на вопросы. Для юных посетителей будут проводиться игры, мастер-классы и викторины.

Выставка "Станция Манеж" продлится до 10 сентября. Вход свободный.

О том, что происходит на других площадках МУФ-2023, "Утро" рассказывало ранее.

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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