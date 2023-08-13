Гостей МУФ в "Манеже" встретят герои мультфильмов

Площадка в ЦВЗ "Манеж" откроется в середине августа и будет работать до 10 сентября

В середине августа в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется очередная площадка Московского урбанистического форума – выставка "Станция Манеж". Она особенно придется по душе маленьким москвичам и гостям столицы.



Дети смогут погрузиться в мир транспорта и больше узнать о том, как он устроен. В детской зоне ребята увидят Волка и Зайца из мультсериала "Ну, погоди! Каникулы", Бо из "Оранжевой коровы", а также Малыша и Карлсона из одноименного мультфильма. С персонажами можно будет сделать памятные фото, а Чебурашку – даже обнять.

В семейном досуговом центре детей ждет не только развлекательная, но и образовательная программа. Там они смогут изучить правила безопасности дорожного движения, получить права для управления мотоциклом, освоить профессию осмотрщика подвижного состава, поучаствовать в мастер-классах и квестах. Предусмотрены и памятные подарки от транспортного комплекса.

Однако выставка "Станция Манеж" будет интересна не только детям.

"Взрослые увидят, как менялся транспорт столицы в последние годы и смогут поближе познакомиться с крупнейшими реализованными проектами",

– рассказывает заместитель начальника Московского метрополитена, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

Выставка "Станция Манеж" откроется в середине августа и будет доступна до 10 сентября. Как ранее сообщало "Утро.ру", наряду с Гостиным двором, Лужниками и Зарядьем, она станет одной из центральных площадок Московского урбанистического форума.

В "Лужниках" покажут достижения города в самых разных сферах: цифровых технологиях, городском хозяйстве и благоустройстве, промышленности, культуре и многих других. Для посетителей подготовлено более 30 тематических пространств.

Главная тема экспозиции Гостиного Двора – развитие социальной сферы города. Речь идет о здравоохранении, соцподдержке и образовании завтрашнего дня. Здесь можно попробовать себя в роли врача, научиться пользоваться современным медоборудованием, заглянуть в офис профессий. Малышей ждет "Город детства" — необычное игровое пространство с интерактивными проекциями.

В концертном зале "Зарядье" работает экспозиция "Город для каждого". Она включает инсталляции, посвященные 10 мегапроектам Москвы и изменениям, которые скоро ждут столицу.