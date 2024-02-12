Собянин пригласил москвичей на экскурсии ко Всемирному дню гида

Регистрация на бесплатные мероприятия открылась на Russpass

Москвичей приглашают присоединиться к празднованию Всемирного дня гида. С 17 по 19 февраля в столице пройдет просветительская акция "Московские истории", в рамках которой можно посетить бесплатные экскурсии по знаковым местам города, объектам культуры и историческим памятникам.

Ко Всемирному дню гида Москва подготовила 400 бесплатных экскурсий, сообщил мэр Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он рассказал про некоторые из них.

"Необычная экскурсия пройдет в Киностудии им. М. Горького. Участники узнают, как создавались фильмы "Морозко" и "Семнадцать мгновений весны", а также увидят кинотехнику, которой снимались шедевры",

– написал мэр. Еще одна новинка – посещение Музея криптографии, единственного в России научно-технологического музея, посвященного математике, коммуникации и новым технологиям.

Кроме этого, можно будет осмотреть интерьеры Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино и театра "Геликон-опера", прогуляться с гидом по арбатским переулкам и Шаболовке, побывать на спектакле-променаде по Тверскому району и многих других увлекательным мероприятиях.

Увидеть полный перечень бесплатных экскурсий можно на сайте туристического сервиса RUSSPASS. Там же необходимо пройти регистрацию, она открыта с 12 по 14 февраля.

Ранее Сергей Собянин объявил о приеме работ на конкурс "Наследие моего района".