На предприятиях ОЭЗ трудятся свыше 15 тысяч человек

В 2023 году статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" получили 16 высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Их совокупные инвестиции в развитие производств превысили 14,5 млрд рублей.

Больше всего новых резидентов зарегистрировано в индустриальном парке "Руднево". Его открыли менее года назад, однако там уже работают шесть компаний, представляющих особый интерес для развития московского региона и страны в целом. К примеру, одно из разместившихся в "Рудневе" предприятий уже наладило выпуск инновационных электрических конденсаторов, рассказал в своем ТГ-канале Сергей Собянин.

Еще одно новое предприятие, обосновавшееся на площадке "Печатники", запускает производство первого отечественного аппарата для насыщения крови кислородом.

Всего к настоящему времени статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" получили более 100 компаний, работающих в таких важных отраслях как микроэлектроника, информационные технологии, беспилотные авиасистемы, медицинские изделия, фармацевтика и пр.

Для резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" предусмотрены особые преференции и льготы. Так, они на 10 лет освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Налог на прибыль для них составляет не 20%, а всего 2%. Это позволяет компаниям вкладывать больше средств в собственное развитие, увеличивать производство и ассортимент продукции, принимать на работу новых сотрудников.

О том, как в Москве создают условия для развития производства, глава города рассказывал ранее.