Reuters: эмигрировавшие россияне начали уезжать из Турции

Россияне массово уезжают из Турции
Фото: unsplash.com
Но и возвращаться в Россию они не спешат

За последние два года несколько десятков тысяч россиян перебрались в Турцию. Направление стало крайне популярными из-за безвиза со страной и сохранения прямого авиасообщения. Однако большинство из них вскоре разочаровались в своем выборе и покинули государство.

Самым популярным способом получить ВНЖ в Турции для россиян стали инвестиции. Для этого было необходимо купить жилье не менее чем на 400 тысяч долларов. И за последние два года граждане России превзошли в этом крупнейших иностранных покупателей в стране – иранцев и иракцев. Сейчас же доля оформленной на россиян недвижимости и бизнеса постепенно сокращается.  

По официальным данным, количество россиян, имеющих вид на жительство в Турции, резко сократилось за последние месяцы – если в конце 2022 года таких насчитывалось около 154 тысяч человек, то сейчас наберется только 96 тысяч. 

Люди признаются, что основной причиной отъезда стали проблемы с продлением ВНЖ в начале 2023 года. На втором месте – ситуация с растущей инфляцией в стране, из-за чего увеличиваются и расходы на жизнь. И последний аспект касается трудностей с банковским обслуживанием. 

В качестве альтернативы многие выбирают Сербию или Черногорию, поскольку в этих государствах политическая ситуация более предсказуемая. Некоторые переезжают в Аргентину или Бразилию. 

Источник: Reuters

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