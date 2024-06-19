На концерте в честь визита Путина в КНДР исполнили песню SHAMAN

Ким Чен Ын нашел оригинальный способ порадовать Путина
Кадр видео kremlin.ru
Для президента РФ подготовили очень насыщенную программу

Российский лидер Владимир Путин продолжает свой визит в Северную Корею, а его коллега Ким Чен Ын старается сделать все, чтобы гость чувствовал себя хорошо. Например, в честь приезда главы России закатили масштабный концерт, на котором исполнили русские композиции.

Сделать приятное Путину Ким решил с помощью композиции SHAMAN "Встанем". Ее исполнила корейская артистка Ким Ок Чжу на русском языке – во время представления весь зал стоял.

Также артисты Северной Кореи подготовили российские военные песни, как например "Нам нужна одна победа", "Катюша", "Священная война". В программе также встречалось творчество Олега Газманова, Григория Лепса и группы "Любэ".

Концерт проходил в Пхеньянском доме спорта. Перед его началом музыканты исполнили государственные гимны обеих стран, а люди в зале были одеты в футболках, которые образовали цвета российского флага.

Владимир Путин тоже старался порадовать главу КНДР. Он сделал ему несколько особых подарков, в числе которых был президентский Aurus – на нем президент даже лично покатал Кима по улицам, украшенным портретами российского лидера.

Сообщается, что во время переговоров главы государств подписали всеобъемлющий договор о сотрудничестве, который также предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одного из участников. 

Источник: Telegram
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