Эксперт объяснила, почему Белоусова и Лаврова вывели из зала в КНДР

Российских министров неожиданно вывели из зала на встрече Путина и Кима
Кадр видео kremlin.ru
Стало известно, почему так произошло

Северокорейский чиновник вывел из зала министра обороны Андрея Белоусова и главу МИД Сергея Лаврова до начала заседания лидеров двух стран. На это обратили внимание журналисты, которые следили за трансляцией мероприятия. Как объяснили в КНДР, они зашли раньше Кима и Путина, что неположено.

Кадр видео РБК

Эксперт по этике деловых переговоров Ольга Кеворкова пояснила, что в данной ситуации нет ничего неуважительного по отношению к российским чиновникам. Она пояснила – есть международные нормы и правила, которые воспринимаются всеми одинаково. Однако в некоторых странах встречаются отличные протокольные практики.

В России принято, что если президент заходит в зал заседания, то его уже ждут остальные чиновники на своих местах с подготовленными документами. Члены российской делегации привыкли именно к такому подходу. 

"В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица – их право", – говорит эксперт.

Обычно нормы этикета во время международных визитов всем объясняют заранее, но, видимо, в этот раз этот момент упустили или не сделали на них детального акцента. Поэтому российские министры поступили так, как положено у нас в стране. И по этой причине сотрудники Кима попросили их выйти.

Ранее стало известно, что глава КНДР нашел оригинальный способ порадовать Владимира Путина во время визита в страну. Северокорейские артисты устроили концерт, исполив композиции российских артистов. В том числе, SHAMAN, Газманова, Лепса и других.

Источник: РБК
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