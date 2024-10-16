Зеленский заявил, что Украина воюет против России, Ирана и КНДР

Не только Россия: Зеленский объявил войну еще двум странам
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / wikimedia.org
В Киеве придумали, как одержать "победу" в такой ситуации

Во время выступления в украинском парламенте Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет сразу против трех стран, включая Россию. Остальными противниками государства он назвал Иран и Северную Корею.

Ранее украинский президент заявлял, что Пхеньян готовится отправить своих солдат для участия в боевых действиях в зоне СВО. Подобное, по его словам, предусматривает новый договор между Россией и КНДР. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР утверждают, что на Дальнем Востоке уже проходят военную подготовку более 10 тысяч корейцев. До этого в Киеве сообщали о 3 тысячах отправленных северокорейских военных в Россию, которые должны будут поехать на защиту Курской области. При этом никаких подтверждений этих сведений не было.

Также Владимир Зеленский высказался о своем "плане победы", который включает в себя пять основных пунктов: это приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, новые операции на территории РФ, размещение на Украине "неядерного сдерживающего пакета", развитие экономического потенциала страны, а введение контингента США после окончания противостояния.

"Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", – уверяет лидер.

Ранее стало известно, что Киев предъявил жесткий ультиматум союзникам, потребовав, чтобы они приняли "план победы" Зеленского в течение трех месяцев.

Источник: Telegram
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