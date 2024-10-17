Турецкий политик Перинчек заявил о скором предательстве Киева Вашингтоном

Турецкий политик предупредил Киев о скором предательстве
Картинка: сгенерировано ИИ
Украину ждет большое разочарование

В Турции высказались по поводу плачевного положения киевского режима и предупредили власти Незалежной о грядущей беде. Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек выразил уверенность, что у армии Украины нет шансов на успех в конфликте с нашей страной, поскольку вашингтонская администрация и Запад в целом уже очень скоро предадут своих киевских марионеток.

По его словам, западные государства, осознав провал украинской армии, быстро отвернутся от нее, как это произошло в Афганистане. Перинчек подчеркнул, что в конечном итоге зарубежные спонсоры всегда действуют в своих интересах, и данная ситуация не будет исключением.

Политик констатировал, что российская армия постепенно выигрывает в этом противостоянии, а поддержка Украины со стороны США и Европы, на которую так надеется киевский режим, окажется временной. Очевидно, что западные страны больше не будут вкладывать ресурсы в поддержание Украины, если увидят, что ситуация на поле боя складывается не в ее пользу.

"У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии", – обратил особое внимание турецкий государственный деятель.

Напомним, ранее в главном оборонном ведомстве Британии одной фразой описали плачевное положение киевского режима.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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