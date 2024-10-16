Экс-разведчик Риттер заявил о фактическом проигрыше Украины

"Украина проиграла": в США сделали громкое заявление об СВО
Фото: соцсети
По словам специалиста, украинскую армию уже ничего не спасет

Бывший американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что украинские войска терпят крах в Донбассе, и скрыть это уже невозможно. По его словам, ВС РФ крайне успешно продолжают наступление в регионе. 

Эксперт указал, что практически каждый день Украина сталкивается с потерей территорий. На данный момент ВСУ не обладают достаточными ресурсами, чтобы не просто противостоять российской армии, но банально выстоять ее атаки. Именно поэтому украинцы вынуждены постоянно отступать. По его словам, поставки нового вооружения не помогут исправить ситуацию на поле боя.

"Я не знаю, почему мы продолжаем делать глупости такого рода, потому что Украина проиграла, и никакое количество оружия не может изменить этот исход", – подытожил Риттер.

По последним сообщениям, сейчас ВС РФ успешно продвигаются на харьковском направлении. Им осталось около 6 км до выхода Купянску. До этого российской армии удалось взять под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.

Ранее Риттер заявил о планах США убить сто тысяч украинцев до выборов президента.

Источник: РИА "Новости"
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