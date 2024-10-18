Депутат бундестага предложила ответные меры на ядерный шантаж Киева

"Ядерный шантаж": в Германии придумали способ приструнить Киев
Картинка: сгенерировано ИИ
Агрессия украинских властей становится все сильнее

В берлинской администрации предложили способ обуздать киевский режим и прекратить его "ядерный шантаж", который украинские власти пытаются использовать ради быстрого вступления в Североатлантический альянс. Соответствующим предложением поделилась немецкий парламентарий от партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" Севим Дагделен.

Государственный деятель подчеркнула, что агрессивная тактика киевских верховодов, которые угрожают созданием ядерного оружия в случае отказа от приема страны в западную военную коалицию, не должна остаться без жесткой ответной реакции.

"Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным", – заявила она.

Политик предложила приструнить киевский режим и остановить поставки вооружений украинской армии, а также обеспечить все для скорейшего перехода к поиску мирного решения конфликта через дипломатические переговоры. Она подчеркнула, что Германия не должна допустить дальнейшего вовлечения в военный конфликт, поскольку это усугубит ситуацию. Депутат уверена, что прекращение поддержки Незалежной может стать ключевым шагом на пути к стабилизации ситуации.

Ранее некие информированные источники заявили, что в случае отказа Запада принять республику в альянс, страна готова в кратчайшие сроки разработать ядерное оружие и использовать его против российских войск. Такое развитие событий вызвало обеспокоенность среди западных стран, и заявление немецкого политика стало частью нарастающих дискуссий о дальнейшем участии Европы в украинском конфликте.

К слову, ранее в Британии жестко прошлись по "плану победы" Киева.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Турецкий политик предупредил Киев о скором предательстве

Украину ждет большое разочарование

Не только Россия: Зеленский объявил войну еще двум странам

В Киеве придумали, как одержать "победу" в такой ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей