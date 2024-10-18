Агрессия украинских властей становится все сильнее

В берлинской администрации предложили способ обуздать киевский режим и прекратить его "ядерный шантаж", который украинские власти пытаются использовать ради быстрого вступления в Североатлантический альянс. Соответствующим предложением поделилась немецкий парламентарий от партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" Севим Дагделен.



Государственный деятель подчеркнула, что агрессивная тактика киевских верховодов, которые угрожают созданием ядерного оружия в случае отказа от приема страны в западную военную коалицию, не должна остаться без жесткой ответной реакции.

"Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным", – заявила она.



Политик предложила приструнить киевский режим и остановить поставки вооружений украинской армии, а также обеспечить все для скорейшего перехода к поиску мирного решения конфликта через дипломатические переговоры. Она подчеркнула, что Германия не должна допустить дальнейшего вовлечения в военный конфликт, поскольку это усугубит ситуацию. Депутат уверена, что прекращение поддержки Незалежной может стать ключевым шагом на пути к стабилизации ситуации.

Ранее некие информированные источники заявили, что в случае отказа Запада принять республику в альянс, страна готова в кратчайшие сроки разработать ядерное оружие и использовать его против российских войск. Такое развитие событий вызвало обеспокоенность среди западных стран, и заявление немецкого политика стало частью нарастающих дискуссий о дальнейшем участии Европы в украинском конфликте.

К слову, ранее в Британии жестко прошлись по "плану победы" Киева.