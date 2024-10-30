FAZ: Зеленский оконфузился на переговорах с США из-за плохого английского

Стало известно о конфузе Зеленского на переговорах с США
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
Вместе с ним в неудобной ситуации оказался и Ермак

Немецкие журналисты утверждают, что в последнее время Джо Байден начал менять свое отношение по вопросу вступления Украины в НАТО в ближайшее время. Из "большой четверки" решению сопротивляется только Германия. Американцы уже приступили к переговорам с украинцами на эту тему, однако в процессе возникли непредвиденные сложности.

По данным СМИ, во время последней беседы представители Белого дома сидели с "покерфейсом" из-за откровенного конфуза Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Оба политика предпочитают общаться с американцами без переводчика, рассчитывая исключительно на собственные силы. Однако у представителей Вашингтона это вызывает существенные трудности.

"Английский у Зеленского посредственный, а у Ермака совершенно плохой. Говорят, что при непосредственном контакте с двумя ведущими политиками Украины американцы часто не уверены, правильно ли они их понимают. Они также не могут определить, будет ли правильно признано то, что они сами объясняют", – говорят источники.

Утверждается, что украинский лидер готов пойти на территориальные уступки России, но только в случае, если получит от Запада непосредственные гарантии безопасности для своей страны. Журналисты полагают, что приблизить этот момент может Камала Харрис если одержит победу на выборах. Джо Байден сделать этого уже не в состоянии, поскольку по мере приближения своего ухода с президентского поста союзники все меньше воспринимают его как большую политическую силу.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung
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