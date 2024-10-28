Что известно о смерти спонсировавшего Зеленского бизнесмена Кивана

Стало известно о внезапной смерти влиятельного спонсора Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
Бизнесмен скончался от смертельной болезни

На Украине сообщили о смерти известного бизнесмена и одного из самых богатейших людей в стране Аднана Кивана. Ему принадлежала компания по постройке недвижимости Kadorr Group, несколько украинских СМИ, а также он активно занимался политикой до того, как у него нашли онкологию. Именно она и стала причиной его гибели.

Известно, что Киван стал важным спонсором для Владимира Зеленского в годы его предвыборной компании. Также он оказывал большую поддержку его партии на выборах в Одесский горсовет в 2020 году. 

Помимо этого, у бизнесмена были близкие отношения с Михаилом Саакашвили, который стал главной причиной раздора между ним и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Киван спонсировал грузинского политика, а также его заместителя, который планировал стать главой одесской администрации. В итоге мужчины в течение несколько лет конфликтовали, задействуя для этого СМИ.

С 2021 года бизнесмен перестал заниматься политикой.

"С развитием болезни Киван Аднан сосредоточился на подготовке наследника своей бизнес-империи – сына Руслана Кивана, который за несколько последних лет стал совладельцем всех активов и недвижимости отца", – говорят источники.

По оценкам Forbes, состояние Кивана превышало 240 млн долларов. Он был самым богатым одесситом, а по Украине занимал 42-место среди остальных богатейших людей.

Источник: Telegram

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