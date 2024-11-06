Операция украинцев потерпела провал

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал на своей странице в соцсетях сообщение о ситуации в Курской области. Военный утверждает, что изначально операция должна была сорвать замысел российских войск по наступлению на Сумскую область, и якобы задача была выполнена. По его словам, сейчас Россия предпринимает большие усилия, чтобы выдворить врага за пределы Курской области.

Подобное заявление оценила депутат Рады Марьяна Безуглая, которая уверена, что Сырский таким образом решил подготовить общественность к скорому выводу ВСУ из российского региона. Она отметила, что главком умолчал о потерях, которые понесли украинские войска в ходе операции и сама Украина в территориальном значении.

"Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением", – написала она в соцсетях.

Военные аналитики утверждают, что операция ВСУ в Курской области потерпела провал, поскольку не смогла перераспределить российские силы в зоне СВО. Вместо этого ВС РФ серьезно усилили темп продвижения, завоевав самое большое количество территорий с начала конфликта.

Сейчас, по словам экспертов, украинцы не могут обеспечить достойную оборону из-за кадровых проблем и нехватки солдат на фоне боев под Курском.