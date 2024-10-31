Эксперт Матвийчук заявил о "визге" на Украине из-за удара ВС РФ под Одессой

Российские войска лишили противника важной транспортной артерии

Украинцы заявили, что российская армия нанесла мощный удар по мосту через Днепровский лиман в Одесской области. Утверждается, что по объекту били ракетами "Искандер" и Х-59/69 – всего зафиксировано 10 прилетов. Российская сторона информацию не подтверждала.

Эксперт Анатолий Матвийчук объяснил значимость атаки для всей российской спецоперации. По его словам, она может решить исход украинского конфликта, поскольку скажется на работе портовой инфраструктуры Одесской области.

"Уничтожение подобных коммуникаций в ряде случаев решает исход боевых действий. Скорее всего, после "Искандеров" по мосту отработали ВКС РФ, как пишут, ракетами Х-59, из-за чего на Украине визг и паника", – говорит он.

Матвийчук допускает, что российские войска сперва перегрузили украинскую систему ПВО с помощью беспилотников и крылатых ракет. Эксперт пояснил, что по железнодорожному мосту доставлялись западная военная техника и вооружение.

Аналитик отметил, что ВС РФ давно предупреждали о возможном ударе по объекту, поскольку представлял собой важную транспортную артерию. Его можно восстановить, но вряд ли кто-то будет этим заниматься.

Ранее Матвийчук рассказал о фатальной ошибке ВСУ под Курском.

