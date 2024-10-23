Раскрыта провальная тактика украинцев на российской территории

Вооруженные силы Украины допустили фатальную ошибку, перебросив свои войска в Курскую область. В итоге это лишило их резервов на других более важных направлениях, утверждает полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Сейчас российским военным удается продвигаться в зоне СВО быстрее, чем во все другие месяцы с начала конфликта. При этом ВСУ сталкивается с усилением дезертирства – за последнее время количество побегов выросло в два раза. Солдаты жалуются на отсутствие ротации и увольнений, поскольку войска испытывают кадровый дефецит.

Матвийчук отметил, что избежать этих проблем украинское командование могло, если бы не отправило войска в Курскую область.

"У ВСУ тогда были резервы, но все их съедает противостояние в этом регионе. А закон войны гласит, что исход зависит от того, на чьей стороне численное превосходство в технике, вооружениях, личном составе", – заявил эксперт.

Потери украинцев на территории России привели к тому, что поддерживать оборону на других участках стало практически невозможно. И даже если бы солдаты были самыми отверженными на свете, сдержать натиск ВС РФ не смогли. Сейчас, говорит полковник, украинская армия потеряла мотивацию для выполнения боевых задач.