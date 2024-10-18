Залужный оконфузился во время публичного мероприятия в Лондоне

Экс-главком ВСУ грандиозно опозорился на новом посту
Валерий Залужный. Фото: Scottish Government / wikimedia.org
Он не смог правильно прочитать текст по бумажке

Валерий Залужный, ставший некоторое время назад послом Украины в Великобритании, принял участие в публичном мероприятии в Британском Королевском институте, где ему пришлось выступать на английском языке. Однако справиться с поставленной задачей чиновник так и не смог, оконфузившись перед огромной толпой.

Глава украинской дипмиссии читал написанный текст с трудом, прерываясь в между словами. Самым сложным для него стало civilized (цивилизованный), которое он смог выговорить с третьей попытки. Момент попал на видео.

В итоге после проблем с речью Залужный быстро написал своему переводчику с помощью мобильного телефона и пригласил его к трибуне.

"Я попросил нашего переводчика помочь мне продолжить нашу с вами беседу", – сказал экс-главком ВСУ.

Источники сообщают, что назначение Залужного на должность посла в Великобритании откладывали в течение четырех месяцев в том числе из-за его плохих навыков владения английским языком.

Западные СМИ утверждают, что бывший главнокомандующий ВСУ имеет прямое отношение к взрыву газопроводов "Северные потоки" – чтобы он избежал международного наказания за преступление, Киев назначил его послом и тем самым наделил неприкосновенным статусом.

Источник: Известия
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