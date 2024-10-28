Мелания Трамп своим появлением удивила народ на митинге мужа - NYP

Мелания Трамп внезапно повергла толпу в шок
Дональд и Мелания Трамп. Фото: wikimedia.org
Люди были крайне поражены

Появление Мелании Трамп на митинге супруга в Нью-Йорке стало неожиданностью для публики и повергло ее в шок. Такими выводами поделились журналисты авторитетного издания New York Post. Бывшая первая леди США впервые приняла участие в предвыборной кампании своего избранника, что вызвало бурную реакцию среди американцев. Любопытно, что до этого момента она не участвовала в публичных мероприятиях и даже не выступила с речью после недавнего покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании, ограничившись лишь коротким высказыванием.

Однако на недавнем митинге именитая американка наконец вышла на сцену под овации и возгласы толпы, воспользовавшись возможностью, чтобы высказаться о текущей ситуации в американском обществе. По ее словам, качество жизни в этом городе значительно ухудшилось, и необходимы серьезные изменения. Она выразила уверенность, что ее муж, победив на грядущей предвыборной гонке, сможет вернуть величие не только Нью-Йорку, но и всему государству.

Это появление стало важным моментом для кампании амбициозного экс-президента, так как участие супруги ранее было крайне ограниченным, и ее присутствие на митинге рассматривается как способ укрепления поддержки среди избирателей. Она подчеркнула, что поддерживает стремление своего мужа вернуть Америке былую мощь и восстановить экономическую и социальную стабильность.

К слову, ранее экс-первая леди США рассказала о том, как узнала про покушение на мужа.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
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