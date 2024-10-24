Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией

Надежды на улучшение отношения между странами пока нет

Финская пограничная служба сообщила, что контрольно-пропускные пункты в Парикалле и Лиекса-Инари больше работать не будут. Движение на них прекратили еще в апреле 2022 и ноябре 2021 года соответственно.

Решение о закрытии пунктов на длительный срок приняли пограничные комиссары обеих стран согласно существующим договоренностям о пересечении взаимной границы. Ожидается, что в ближайшее время финская сторона начнет снимать разметки, сообщающие о наличии перехода между Россией и Финляндией.

"Возможное открытие временных пунктов пропуска в будущем возможно в соответствии с ранее упомянутым соглашением о пункте пропуска", – сказано в сообщении ведомства.

Два года назад финны ограничили въезд россиян в страну для туристических целей. Также они не пускают граждан из России для транзита в другие государства ЕС. В апреле 2024-го финские власти в очередной раз приняли решение продлить закрытие границы с Россией, на этот раз – бессрочно, "до дальнейшего уведомления".

Ранее стало известно, что Финляндия отказала России в запрашиваемой правовой помощи.