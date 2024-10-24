Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией

Финляндия приняла новое решение по границе с Россией
Фото: Tuomas Vitikainen / wikipedia.org
Надежды на улучшение отношения между странами пока нет

Финская пограничная служба сообщила, что контрольно-пропускные пункты в Парикалле и Лиекса-Инари больше работать не будут. Движение на них прекратили еще в апреле 2022 и ноябре 2021 года соответственно.

Решение о закрытии пунктов на длительный срок приняли пограничные комиссары обеих стран согласно существующим договоренностям о пересечении взаимной границы. Ожидается, что в ближайшее время финская сторона начнет снимать разметки, сообщающие о наличии перехода между Россией и Финляндией.

"Возможное открытие временных пунктов пропуска в будущем возможно в соответствии с ранее упомянутым соглашением о пункте пропуска", – сказано в сообщении ведомства.

Два года назад финны ограничили въезд россиян в страну для туристических целей. Также они не пускают граждан из России для транзита в другие государства ЕС. В апреле 2024-го финские власти в очередной раз приняли решение продлить закрытие границы с Россией, на этот раз – бессрочно, "до дальнейшего уведомления".

Ранее стало известно, что Финляндия отказала России в запрашиваемой правовой помощи.

Источник: Пограничная служба Финляндии

"Мне хватит!": Лукашенко возмутился из-за приема в Казани

Политик напомнил о своих проблемах

Путин назвал главную ошибку США

Запад старается продавить остальной мир

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей