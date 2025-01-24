Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
После прошедшего Всемирного экономического форума в Давосе состояние украинского лидера Владимира Зеленского ухудшилось, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают на Украине в государственной измене. Он уверен, что у президента есть серьезные проблемы с психическим здоровьем.
Ранее во время своего выступления в Давосе Зеленский заявил, что страны Запада обманули Украину по вопросу вступления в НАТО. Он также выразил мнение, что США и Германия потерпели поражение в переговорах с Россией по этой теме.
Дубинский полагает, что подобные выпады спровоцированы постепенной ментальной деградацией главы Украины. Из-за нервного срыва Зеленский начал подменять реальность, чтобы найти для себя успокоение. Политик, по его словам, "безумный" и "сумасшедший".
"Зеленский – неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья", – заявил депутат.
Ранее депутат Рады Дубинский потребовал арестовать Зеленского за измену.
Перед российским лидером стоит более важная задача - решить проблемы в экономике страны
Украинского президента готовят к худшему