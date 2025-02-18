Зеленского во время визита в ОАЭ заселили в гостиницу "Москва"

Арабы жестко унизили Зеленского во время визита в ОАЭ
Елена и Владимир Зеленский. Кадр видео
О троллинге случайно стало известно благодаря соцсетям супруги президента

Украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским заселили в гостиницу "Москва" во время визита в ОАЭ. Об этом стало известно после анализа соцсетей супруги президента Украины, где она публиковала подробности поездки.

На своей страничке Елена Зеленская выставила снимок конференс-зала отеля в красных тонах, на котором публика узнала интерьеры четырехзведочной "Москвы". Жена украинского лидера сопроводила фото надписью "Скоро" с двумя сердцами – желтым и синим.

Фото: соцсети

Фотографии этого же зала есть на официальном сайте отеля. Причем сделаны они с того самого ракурса, с которого все снимала Елена.

Скрин сайта

В соцсетях уже сделали предположение, что таким образом арабы решили жестко унизить Владимира Зеленского и всю украинскую делегацию, прибывшую на переговоры, изначально указав, чей стороны они придерживаются в сложившемся конфликте.

Ранее Зеленский рассказал о попытке совершить на него покушение, из-за которой погибли люди в здании Офиса президента.

Источник: Ридус
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