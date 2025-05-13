Москва решила серьезно взяться за дело

Бывший советник Североатлантического альянса и экс-полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо указал на ключевую деталь в возможных предстоящих переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле и заявил, что в них не предусмотрено участие европейских лидеров.

По его словам, предложение Москвы ясно дает понять, что Россия рассчитывает на честный диалог, но не намерена обсуждать условия при посредничестве стран, настроенных враждебно.

Он подчеркнул, что в отличие от навязанных западной коалицией ультиматумов, российская инициатива выглядит более конструктивной. По его мнению, Путин обошел пытавшиеся надавить на Москву страны Европы, выдвинув собственные условия, которые открывают возможность к реальному завершению конфликта.

Бо выразил уверенность, что такой подход может подтолкнуть Киев к предметному разговору и достижению договоренностей.

Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая – без заранее согласованных условий и посредников.

К слову, ранее ВС РФ яростно ответили на атаку ВСУ по Курской области.