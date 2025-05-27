Местные жители крайне удивлены

Белорусский эфир прорвался через информационную блокаду в Киевской области. В ряде населенных пунктов этого региона зафиксировано необычное явление – местные жители начали принимать сигнал белорусского радио.

Как сообщает издание "Страна", белорусские передачи звучат на волнах, принадлежащих украинской радиостанции "Блиц", вещавшей из Белой Церкви.

По информации издания, радиопередачи из Белоруссии неожиданно стали доступны в таких районах, как Сухолучье, Любимовка и Дымер. Живущие там люди признаются, что ранее ничего подобного не происходило: это первый раз, когда в эфире зазвучали голоса с другой стороны границы.

Источник указывает, что появление белорусских радиопрограмм на украинских частотах вызывает удивление среди населения. Что это – технический сбой или некая информационная акция, пока непонятно.

Тем временем, на линии боевого соприкосновения сохраняется напряженная обстановка. Российские войска продолжают доблестно вести активные наступательные действия, а украинская сторона регулярно атакует российские регионы при помощи беспилотников, нанося удары по объектам инфраструктуры и жилым зонам.

К слову, ранее в Италии рассказали, как была разыграна "украинская карта".