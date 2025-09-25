Врач раскрыл подробности лечения Симоньян от рака

Ведущей предстоит непростой путь к выздоровлению

Предотвратить появление рака груду практически невозможно, однако шансы на излечение пациента вырастают, если недуг обнаружили на ранних стадиях. От этого во многом будет зависеть прогноз на выздоровление Маргариты Симоньян, рассказал врач-онколог Дмитрий Шабанов.

Если журналистке пришлось пережить радикальное удаление груди, то обычно восстановление и терапия проходят небыстро. После мастэктомии всегда дополнительно назначают лучевую, химио– или гормональную терапию в зависимости от результатов гистологии. И судя по заявлению Маргариты о скором ношении париков, у нее может быть как раз такой случай.

"Восстановление полностью зависит от сил организма. Кто-то химию легче переносит, кто-то труднее. Говорить, какой срок займет лечение, как отреагирует организм – невозможно", – говорит медик.

По словам специалиста, если пришлось удалить грудь, то опухоль была обширной – она уже затронула ближайшие ткани и лимфатическую систему. Рак груди опасен еще и тем, что практически никак не проявляет себя первое время. И если пациенту удается поймать недуг на ранней стадии, то онкология легко поддается лечению.

