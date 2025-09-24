"Пессимистический прогноз": онколог высказался о болезни Симоньян

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Связывать напрямую нахождение в коме Тиграна Кеосаяна и онкологическое заболевание у Маргариты Симоньян нельзя, но можно допустить, что причиной развития недуга стал хронический стресс. Такое заявление сделал онколог Александр Серяков.
Специалист объяснил, что когда человек постоянно находится в стрессовой среде, это провоцирует высокий выброс различных гормонов. Например, катехоламина, адреналина, норадреналина и кортизола. Они, в свою очередь, провоцируют развитие различных негативных состояний – спазмируют сосуды, вызывают кислородное голодание. Это нередко приводит к появлению в организме раковых клеток.
Медик отметил, что рак молочной железы есть у каждой восьмой женщины. И по распространенности он конкурирует только с онкологией легкого.
"Такой вот пессимистический прогноз для женщин. Различные типы рака молочной железы и стадии определяют прогноз для жизни. Мы не знаем подробности болезни Маргариты Симоньян, поэтому не делаем никаких точных прогнозов", – подытожил Серяков.
Ранее юмористка Клара Новикова отказалась поддержать страдающую от рака Симоньян, несмотря на то, что в свое время тоже столкнулась с этой болезнью.
Скандальные кадры активно обсуждают в Сети
Организация отреагировала на случившееся в небе над Эстонией