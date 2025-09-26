"Он реагировал": появились подробности последних дней Кеосаяна

Курс рубля
Кончина Тиграна Кеосаяна шокировала многих, не только его близких, но и коллег, а также друзей. Многие надеялись, что режиссер сможет одолеть болезнь, выйдет из комы и приступит к процессу реабилитации. Однако внезапно ночью с 25 на 26 сентября знаменитость ушел из жизни.
Артист Николай Цискаридзе рассказал подробности последних дней Кеосаяна. Он отметил, что виделся с ним в больнице, там танцор регулярно навещал своего друга и даже отмечал положительную динамику в его состоянии. Но смотреть на происходящее с близким и ранее энергичным человеком ему было сложно.
"Меня поразило то, что он реагировал на мои реплики. Я с ним очень долго разговаривал. Он моргал, приподнимался", – вспомнил знаменитость.
Напомним, последние девять месяцев Кеосаян находился в состоянии комы из-за проблем с сердцем. Врачи давали смешанные прогнозы на его выздоровление, утверждая, что даже если он сможет прийти в себя, его восстановление будет долгим. По слухам, его супруга Маргарита Симоньян почти каждый день навещала мужа в больнице надеясь, что он наконец откроет глаза. На фоне всех переживаний позже у нее обнаружили онкологию, от которой сейчас она проходит лечение.
