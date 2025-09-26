Царствие Небесное: как знаменитости отреагировали на смерть Кеосаяна

Многие до последнего надеялись на чудо и выход знаменитости из комы

На фоне продолжительной борьбы с болезнью скончался режиссер Тигран Кеосаян. За время своей профессиональной деятельности он успел завести множество друзей в российском шоу-бизнесе и на ТВ. Коллеги, друзья и близкие отреагировали на новость о его смерти.

Актриса Эвелина Бледанс отметила, что Кеосаян прожил красивую и наполненную жизнь – у него всегда были красивые женщины, отличные фильмы. Его она запомнит человеком умным, добрым и веселым, даже если его юмор иногда кусался.

Певица Лолита тяжело перенесла новость о смерти режиссера. Она отметила, что в свое время он был одним из самых близких друзей кабаре-дуэта "Академия". После известия артистка попросила дать ей время побыть наедине.

Кинопродюсер Александр Просянов вспомнил, что в их последнюю встречу они обсуждали сценарий фильма "Семь дней Петра Семеныча" и много смеялись.

"Я до последнего верил, что он выздоровеет. Для меня это огромная потеря", – сказал он.

Журналист Дмитрий Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Он отметил, что ведущий обладал искрометным юмором и невероятным оптимизмом.

"Я потерял друга, но страна потеряла большого и очень сильного человека", – сказал Игорь Саруханов.

Актер Георгий Мартиросян заявил, что новость о кончине режиссера стала для него ужасным потрясением. По его словам, Кеосаян отличался трудолюбием и всегда горел какой-то идеей.

"Это тяжелейшая новость для Марго, она сама сейчас борется со страшной болезнью. Тигран давно болел, все переживали из-за этого. Возможно, переживания и ее здоровье пошатнули", – заявил депутат ГД Виталий Милонов.

Телеведущая Ольга Скабеева отметила, что до конца у нее оставалась надежда на чудо, и Кеосаяна ей будет очень не хватать. Его супруге Маргарите она пожелала сил и призвала ее держаться в этот непростой период.

Актриса Алена Хмельницкая, бывшая жена режиссера, указала, что лишь недавно узнала о кончине Тиграна. Комментировать это публично она не хочет.

"Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное", – сказала она.