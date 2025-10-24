На Пи Дидди напали в тюремной камере

На Пи Дидди напали в тюремной камере
Пи Дидди. Фото: Nikeush / wikimedia.org
Рэпер чудом избежал гибели

Скандально известный музыкант Шон Комбс, которого весь мир знает как Пи Дидди, оказался на грани смерти после нападения в камере бруклинского изолятора. По информации источников, ночью к спящему артисту пробрался заключенный с самодельным лезвием, сделанным из подручных материалов.

Проснувшись, Комбс увидел острие ножа у своего горла – ситуацию спасло лишь мгновенное вмешательство охраны или, как предполагают некоторые, быстрая реакция самого рэпера.

Давний друг музыканта Чарлуччи Финни рассказал, что нападение, скорее всего, было не попыткой убийства, а актом устрашения. В тюремной среде нападение на известного заключенного считается способом завоевать авторитет, однако с уроженцем Гарлема такой номер не прошел. Пи Дидди привык выживать в суровых обстоятельствах и точно может постоять за себя.

Близкие артиста утверждают, что инцидент подтвердил опасения адвокатов, которые уже не раз предупреждали о реальной угрозе его жизни. Сейчас защита добивается перевода Комбса в другую тюрьму, где ему смогут обеспечить безопасность. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Напомним, Пи Дидди был приговорен к тюремному заключению за серию тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми и организацией проституции. Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о возможном помиловании музыканта.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
По теме

"Поражение неизбежно": ЕС тайно готовится к худшему сценарию для Украины

Европейцы разрабатывают меры на случай чрезвычайной ситуации

Во Франции сделали объявление о нападении России: дипломаты молчать не стали

В посольстве поспешили успокоить французских граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей