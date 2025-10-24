На Пи Дидди напали в тюремной камере

Рэпер чудом избежал гибели

Скандально известный музыкант Шон Комбс, которого весь мир знает как Пи Дидди, оказался на грани смерти после нападения в камере бруклинского изолятора. По информации источников, ночью к спящему артисту пробрался заключенный с самодельным лезвием, сделанным из подручных материалов.

Проснувшись, Комбс увидел острие ножа у своего горла – ситуацию спасло лишь мгновенное вмешательство охраны или, как предполагают некоторые, быстрая реакция самого рэпера.

Давний друг музыканта Чарлуччи Финни рассказал, что нападение, скорее всего, было не попыткой убийства, а актом устрашения. В тюремной среде нападение на известного заключенного считается способом завоевать авторитет, однако с уроженцем Гарлема такой номер не прошел. Пи Дидди привык выживать в суровых обстоятельствах и точно может постоять за себя.

Близкие артиста утверждают, что инцидент подтвердил опасения адвокатов, которые уже не раз предупреждали о реальной угрозе его жизни. Сейчас защита добивается перевода Комбса в другую тюрьму, где ему смогут обеспечить безопасность. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Напомним, Пи Дидди был приговорен к тюремному заключению за серию тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми и организацией проституции. Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о возможном помиловании музыканта.