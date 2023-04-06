В Германии взбесились из-за бесстыжего хамства украинских дипломатов

В Германии взбесились из-за бесстыжего хамства украинских дипломатов
Фото: www.unsplash.com
Незалежные совсем отбились от рук

Многие европейцы с содроганием наблюдают за тем, как бессовестно ведут себя украинские дипломаты. Руководительница Евангелической церкви Германии Аннета Куршус выступила с резким осуждением заявлений двух высокопоставленных украинцев, которые весьма бурно отреагировали на призыв немецких социал-демократов к миру.

Так, замглавы МИД Украины Андрей Мельник попросту послал к черту авторов инициативы. Незалежный объявил, что эта идея попахивает маразмом. Его коллега украинский посол Алексей Макеев считает, что инициатива перейти к мирным переговорам по украинскому конфликту является проявлением "чистого цинизма".

Куршус прямо сообщила, что бесстыжие заявления украинских дипломатических работников вызывают у нее крайнюю степень раздражения. Немка отметила, что мирно настроенные силы не должны отпускать руки, а наоборот необходимо приложить все усилия для того, чтобы усадить за стол переговоров Киев в Москву.

К слову, ранее в США заявили, что финансовый кризис может сподвигнуть вашингтонскую администрацию отказаться от поддержки киевского режима.

Источник: Kolner Stadt-Anzeiger ✓ Надежный источник
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